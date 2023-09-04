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الإثنين، 04-09-2023 07:24 م

ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع حتى يوم الخميس القادم.اضافة اعلان


وبيّنت الدائرة، في نشرتها المفصلة، أنه يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، اما ليلاً، تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

ويوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وليلاً الأجواء تكون معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

أما يوم الخميس، يطرأ ارتفاع جديد على الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 




 

 


 

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