الارصاد : أمطار بهذه المناطق غداً الاربعاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان يوم الاربعاء سيشهد إنخفاض قليل على درجات الحرارة؛ لذا تسود أجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال في ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية .





وتكون الأجواء ليلاً مائلة للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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