تفاصيل الحالة الجوية حتى يوم الأحد

الوكيل الاخباري - يطرأ اليوم الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم خلال ساعات الصباح على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ السبت، ارتفاع آخر ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر وتثير الغبار في مناطق البادية.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها يوم الأحد؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل ذات الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق البادية.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 18 - 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 6، وفي مرتفعات الشراه 17 - 6، وفي مناطق البادية 23 - 9، وفي مناطق السهول 19 - 9، وفي الاغوار الشمالية 27 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 29 - 17، وفي البحر الميت 28 - 14، وفي خليج العقبة 29 - 16 درجة مئوية.

--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





