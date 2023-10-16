تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاثنين غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار بين الحين والأخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة في أجزاء من المناطق الشمالية، فيما هنالك فرصة لزخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء تميل إلى الاستقرار التدريجي حيث تتناقص كميات الغيوم وتسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



وحذرت من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومن احتمال تشكل السيول في ساعات الصباح في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.