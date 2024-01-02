تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وهنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.



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التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و مناطق البادية و السهول .

- خطر الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.