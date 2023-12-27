الارصاد : امطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تُحذر ادارة الارصاد الجوية مساء اليوم الاربعاء من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ،واحتمال تشكل السيول في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.



وتتأثر المملكة اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة على فترات خاصة على الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة قد تكون لفترة محدودة غزيرة احيانا في تلك المناطق ويصحبها الرعد.

اضافة اعلان