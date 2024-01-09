تفاصيل المنخفض الجوي القادم إلى المملكة

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا وفق الارصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وأضافت أن نهار الأربعاء سيشهد انخفاض على درجات الحرارة وتكون الاجواء باردة في أغلب المناطق ومائلة قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الظهيرة قد تؤدي الى اثارة الغبار في مناطق البادية.



أما ليلاً أشارت إلى تأثر المملكة بامتداد منخفض جوي لذا تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتتحول الأجواء ما بين غائمة جزئيا الى غائمة وتهطل زخات خفيفة إلى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية ،والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق في ساعات الليل على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.