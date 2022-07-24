تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليومي الأحد والاثنين

الوكيل الإخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية ال

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الاحد نـهــــاراً من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة ضمن معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ حيث تسود أجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.ليــــــــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعةاما يوم الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .التحذيرات ليوم الاثنين :- خطر التعرض المباشر لاشعة الشمس في ساعات الظهيرة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.