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جيش الاحتلال: مقتل ضابط وإصابة 5 خلال معارك أمس

الخميس، 09-11-2023 07:07 ص

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس

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الوكيل الاخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية  غربية معتدلة السرعة. 

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يومي الجمعة والسبت، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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