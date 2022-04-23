السبت 23-04-2022
الوكيل الاخباري

ما هي أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم؟

بعض الامراض يتم معالجتها عبر الغذاء... اليكم التفاصيل

حالة الطقس المتوقعة ليومي السبت والاحد

تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية

أكثر من 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى المبارك

الاحتلال يعلن سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة بمستوطنات الغلاف

إطلاق صاروخين من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة

شاهد - طائرات سلاح الجو المرافقة للملك أثناء عودته من ألمانيا

منخفض خماسيني مع زخات مطرية ورعدية قادم إلى المملكة

26 وصية لإحياء ليلة القدر

السبت، 23-04-2022 12:34 ص

حالة الطقس المتوقعة ليومي السبت والاحد

42022177132617525776


الوكيل الاخباري- يوم السبت تتاثر المملكة تدريجيا مع ساعات الظهيرة بامتداد منخفض البحر الأحمر حيث تسود أجواء جافة، وحارة نسبيا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.اضافة اعلان


التحذيرات ليوم السبت : 
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في اجزاء عدة من المملكة قد تنعدم  الرؤيا فيها احيانا في المناطق الصحراوية  ومناطق البادية.


اما يوم الاحد  يتعمق تأثير منخفض البحر الأحمر حيث تسود أجواء دافئة وجافة و  غير مستقرة مع ظهور كميات من الغيوم المختلفة وتهطل زخات رعدية من المطر في اماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية واجزاء من ا لمناطق الوسطى الشرقية من المملكة كما تنشط الرياح الشرقية  تكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية.


التحذيرات ليوم الاحد  :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في اجزاء عدة من المملكة قد تنعدم  الرؤيا فيها احيانا في المناطق الصحراوية  ومناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.
- خطر احتمال  تشكل السيول في المناطق المنخفضة والاودية خاصة في المناطق الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى الشرقية من المملكة 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202217111022655117080

تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية

غبار

منخفض خماسيني مع زخات مطرية ورعدية قادم إلى المملكة

420221371314548159692

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

bxsdMJ2e3r3QFkNECXza8y76XEPynvc9SKfA4Mi2

الارصاد تُحذر من الغبار

حححح

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الجمعة

الأردن نهار

ارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس

أخبار متعلقة
حححح

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الجمعة

ن

تطورات المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على المملكة

شوارع 4

ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأحد

الحالة الجوية

ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم