حالة الطقس المتوقعة ليومي السبت والاحد

الوكيل الاخباري-

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يوم السبت تتاثر المملكة تدريجيا مع ساعات الظهيرة بامتداد منخفض البحر الأحمر حيث تسود أجواء جافة، وحارة نسبيا بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع احتمال ضعيف لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.التحذيرات ليوم السبت :- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في اجزاء عدة من المملكة قد تنعدم الرؤيا فيها احيانا في المناطق الصحراوية ومناطق البادية.اما يوم الاحد يتعمق تأثير منخفض البحر الأحمر حيث تسود أجواء دافئة وجافة و غير مستقرة مع ظهور كميات من الغيوم المختلفة وتهطل زخات رعدية من المطر في اماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية واجزاء من ا لمناطق الوسطى الشرقية من المملكة كما تنشط الرياح الشرقية تكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية خاصة في مناطق البادية.التحذيرات ليوم الاحد :- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في اجزاء عدة من المملكة قد تنعدم الرؤيا فيها احيانا في المناطق الصحراوية ومناطق البادية.- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول المطر.- خطر احتمال تشكل السيول في المناطق المنخفضة والاودية خاصة في المناطق الشرقية وأجزاء من المناطق الوسطى الشرقية من المملكة