حقيقة وصول درجات الحرارة في العقبة إلى 57 مئوية الاثنين

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعداد مركبة يظهر فيه وصول درجة الحرارة في محافظة العقبة إلى57 درجة مئوية.



بدورها نفت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين ما يتم تداوله حول وصول درجات الحرارة إلى هذا الرقم.



وقالت لـ "الوكيل الإخباري" إن درجات الحرارة العظمى في محافظة العقبة وصلت إلى 43 درجة مئوية في الظل.



وأوضحت أن دائرة الأرصاد الجوية تقوم بقياس درجة الحرارة عن طريق الهواء الملامس للجلد أو عن طريق صندوق خشبي أعلى من مستوى سطح الأرض بمقدار مترين، مبينة أنها لا تلامس أشعة الشمس المباشرة وذلك ضمن تعليمات منظمة الارصاد العالمية.



وأوضحت أن درجة الحرارة تحت أشعة الشمس تكون أعلى بحوالي 10 درجات مئوية.



ونوهت إلى أن قياس درجات الحرارة عن طريق حساسات المركبات، غير دقيق وذلك لأنها تتأثر بمحرك المركبة واللون ومدة تعرضها لأشعة الشمس وبعوامل خارجية.



وتتأثر المملكة بموجة حارة طويلة الأمد منذ يوم السبت الماضي وستستمر حتى بداية شهر أيلول القادم.

