الأربعاء 24-08-2022
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الأربعاء، 24-08-2022 05:55 م

راصد جوي : أجواء حارة جداً في الاردن اعتباراً من هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن المملكة على موعد مع موجة حارة هي الأشد والأطول خلال فصل الصيف الحالي تبدأ نهاية الأسبوع وتستمر طوال الأسبوع القادم تُسيطر بظلالها على اجواء المملكة .

وأضاف عقل في تصريح لموقع الوكيل الاخباري أن درجات الحرارة من المُتوقع ان تلامس 40 درجة مئوية في عدة مناطق من المملكة خلال الأسبوع القادم وتتجاوز 45 درجة مئوية في المناطق الشرقية وتلامس 48 في الاغوار والعقبة وسط أجواء حارة جداً ومُرهقة متوقعة .

و شدد عقل على ضرورة توخي الحيطة والحذر من خلال عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الأيام القادمة والاكثار من شرب السوائل.

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