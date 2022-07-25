راصد جوي: موجة الحر القادمة إلى المملكة طويلة التأثير

الوكيل الإخباري - أفاد الراصد الجوي مأمون عقل من مركز راصد الأردن للتنبؤات الجوية أن موجة الحر القادمة إلى المملكة ستكون طويلة التأثير.

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وأضاف اليوم الإثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن الموجة تبدأ نهاية الأسبوع الحالي الخميس وتستمر خلال الأسبوع القادم.



وتوقع أن تصل درجات الحرارة في العاصمة عمان خلال الموجة القادمة إلى نهاية الثلاثينيات أما في المناطق الشرقية والأغوار من المتوقع أن تصل إلى 40 درجة مئوية.



وشدد على ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وشرب السوائل بشكل أكبر خلال تأثير هذه الموجة لتجنب تعرض المواطنين لضربات الشمس .

