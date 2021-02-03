الأربعاء 03-02-2021
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-02-2021 10:17 ص

اندفع من أواسط أوروبا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

منخ
أرشيفية


الوكيل الإخباري - صرّح مدير إدارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن آخر تحليلات النماذج العددية للغلاف الجوي تشير الى أنه ونتيجة لتزامن تأثير امتداد منخفض البحر الأحمر على المملكة مع وجود منخفض جوي بارد ورطب في كافة طبقات الجو فقد اندفع من أواسط أوروبا نحو المنطقة عبر الاراضي المصرية حالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي ستبدأ الليلة (الأربعاء/الخميس).

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ولفت آل خطاب في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، أن المنخفض سيبدأ تأثيره على جنوب المملكة، حيث يتوقع مع ساعات الليل المتأخرة ان تهطل زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء مختلفة من المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، قد تكون غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد، ومع ساعات فجر الخميس تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي ويشمل تأثيرها معظم مناطق المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة، لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة، وتهطل زخات غزيرة من الأمطار في أماكن متفرقة من المملكة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط زخات من البرد في أنحاء مختلفة من المملكة.

 

واضاف آل خطاب بأنه ومن المتوقع أن تبقى المملكة يوم الجمعة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، إذ يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتهطل زخات من المطر بين الحين والاخر في أنحاء مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها الرعد.


وزاد "تسود رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار قبل هطول المطر خاصة في المناطق الصحراوية، تتحول يوم الجمعة الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات".


وحذر من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها محافظة العقبة.
كما وحذر من:
- خطر الانزلاق على الطرقات  بسبب الهطولات.
- خطر العواصف الرعدية وهطول البرد.
- خطر ارتفاع  الموج في خليج العقبة.
-  خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية قبل هطول المطر ، لذا ترجو إدارة الارصاد الجوية من السائقين أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الخارجية.

 


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