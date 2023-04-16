الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

إرادات ملكية بتعديلات على قوانين العمل والضمان والمنافسة والاحوال المدنية

حبس شخصين 21 عاما غسلا أموالا قيمتها نصف مليون دينار

الطفيلة: الفعاليات الرمضانية أسهمت بتنشيط الحراك الثقافي بالمحافظة

أيلة العقبة تستقبل قوارب شراعية من 7 دول أجنبية

موظفون حكوميون الى التقاعد - اسماء

صدور ارادت ملكية سامية

شركات التمويل الأصغر: لا قرار حتى الآن بتأجيل أقساط قروض شهر نيسان

أكثر من 17 ألف رحلة عبر مطار الملكة علياء ربطت الأردن بـ 75 وجهة دولية مباشرة

وفاة ضابط سير أثناء أداء وظيفته في الأغوار الشمالية

الأرصاد الجوية: أمطار النصف الأول من نيسان تحيي الموسم المطري الحالي

الأحد، 16-04-2023 03:52 م

طبيب يحذر من عادة خاطئة أثناء الإفطار والسحور

2022_3_29_18_58_57_480


الوكيل الإخباري- حذر الطبيب حسام موافي، استاذ طب لحالات الحرجة بقصر العيني في مصر ، من الإفراط في تناول الطعام حتى الامتلاء، مؤكدًا أنه من العادات الغذائية الخاطئة عند تناول وجبة الإفطار أو السحور، حيث تعرض أصحابها إلى خطر الإصابة بالسمنة وضعف الحركة.

وأكد موافي، خلال برنامج "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية صدى البلد، على أهمية تقسيم وجبات الطعام في رمضان إلى 3، مما يسمح بتناول كميات قليلة على عدة مرات، مشيرًا وقت آذان المغرب يجب تناول وجبة إفطار كساندويتش جبنة وكوب شاي بحليب.

اضافة اعلان


وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، أنه بعد تناول هذه الوجبة الخفيفة يجب التحرك قليلًا، ومن ثم يمكن تناول الوجبة الثانية بعد الرجوع من صلاة التراويح، متابعًا: خلال السحور يتم تناول الوجبة الأخيرة التي يفضل أن تكون علبة زبادي.
كما حذر موافي، من تناول الإفطار أو السحور أثناء مشاهدة التلفاز، حيث يتسبب ذلك في تشتت الانتباه، وبالتالي تساهم هذه العادة في الإفراط في تناول الطعام، لذلك يجب تجنب هذه العادة نهائيًا.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
483750

دراسة : تمارين القوة تساعد على ضبط ضغط الدم الشرياني

2021_12_9_18_48_52_956

ما هو التهاب الغشاء البلوري الذي يصيب الرئة وما علاقته بالسرطان ؟

7449576-1187687362

أعراض حساسية الغبار .. 7 طرق للوقاية

tbl_articles_article_19411_73461401d33-d74b-4ab1-8f76-3c1c3e4427dd

5 أعراض في الوجه تشير إلى الإصابة بالسكري

2021-637572911047399399-739

ما العلاقة بين تناول الدواجن وضغط الدم؟

tbl_articles_article_19837_37292d60b64-1d1b-4c30-90b9-c542547587cf

متى تكون قطرات ترطيب العين مضرة؟

أخبار متعلقة
2023_3_29_21_19_3_847

تسبب الصداع .. 6 عادات غذائية ابتعد عنها في السحور

326963Image1

6 خطوات لتجنب الصداع بعد الافطار

2023_3_30_22_41_55_938

طبيب يحذر من مشكلة تحدث بعد الأكل في رمضان

نصائح-رمضانية-في-الأكل (1)

ماذا تفعل بين فترة الإفطار والسحور؟ 5 نصائح بسيطة لاتباعها برمضان

232792

نصائح طبية لتخفيف الشعور بالعطش في رمضان

2637296-1079793276

طبيب يحذر هؤلاء من تناول وجبتين فقط في رمضان