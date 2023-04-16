طبيب يحذر من عادة خاطئة أثناء الإفطار والسحور

الوكيل الإخباري- حذر الطبيب حسام موافي، استاذ طب لحالات الحرجة بقصر العيني في مصر ، من الإفراط في تناول الطعام حتى الامتلاء، مؤكدًا أنه من العادات الغذائية الخاطئة عند تناول وجبة الإفطار أو السحور، حيث تعرض أصحابها إلى خطر الإصابة بالسمنة وضعف الحركة.



وأكد موافي، خلال برنامج "ربي زدني علما" المذاع عبر فضائية صدى البلد، على أهمية تقسيم وجبات الطعام في رمضان إلى 3، مما يسمح بتناول كميات قليلة على عدة مرات، مشيرًا وقت آذان المغرب يجب تناول وجبة إفطار كساندويتش جبنة وكوب شاي بحليب.

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وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، أنه بعد تناول هذه الوجبة الخفيفة يجب التحرك قليلًا، ومن ثم يمكن تناول الوجبة الثانية بعد الرجوع من صلاة التراويح، متابعًا: خلال السحور يتم تناول الوجبة الأخيرة التي يفضل أن تكون علبة زبادي.

كما حذر موافي، من تناول الإفطار أو السحور أثناء مشاهدة التلفاز، حيث يتسبب ذلك في تشتت الانتباه، وبالتالي تساهم هذه العادة في الإفراط في تناول الطعام، لذلك يجب تجنب هذه العادة نهائيًا.



الكونسلتو الطبي

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