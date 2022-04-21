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الخميس، 21-04-2022 02:40 م

أطعمة صحية في السحور تمنحك الشبع وترطب جسدك في ساعات الصيام

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الوكيل الإخباري - أطعمة صحية في السحور تمنحك الشبع وترطب جسدك في ساعات الصيام، اخترناها لك، فلا تستغني عنها خلال شهر رمضان، إذ يمكنك تناولها بكميات معتدلة يوميا أثناء السحور، كي تمنحك الشبع و الترطيب الكافي لجسمك بالشكل الطبيعي.

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وهنا سنختار أطعمة صحية في السحور غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المساهمة في تعزيز أنسجة جسمك بالسوائل الكافية بالطريقة غير المباشرة، كما أنها ستساعدك على الشعور بالنشاط وتقوية جهازك المناعي في المجمل العام.

أطعمة صحية في السحور
أوضح دكتور شوقي، أنه لا غنى عن وجبة السحور، فهي مصدر الطاقة للجسم خلال نهار رمضان، كما أنها تساعد في منع حدوث الإعياء والصداع، وذلك بخلاف قدرتها على ترطيب الجسم ومنحه الشعور بالشبع.


لذا لابد أن تتوافر في الأطعمة الصحية المتناولة في السحور جميع المغذيات " البروتينات، النشويات، الفيتامينات والمعادن"، على أن تكون سهلة الهضم حتى لا تتعب المعدة، لذا استفيدي عزيزتي من أفضل أطعمة صحية في السحور ، على النحو التالي:

 

البيض: تناولك عزيزتي حبة من البيض ضمن وجبة السحور، سيساهم في منح جسمك فوائدة رائعة، إذ يمكنها مد جسمك بالبروتينات دون إفراط في السعرات الحرارية، كما أنها ستزود جسمك بالأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، لذا تعد حبة البيض من الأطعمة الصحية في السحور خلال شهر رمضان.


الفواكة والخضروات: احرصي عزيزتي على إضافة الفواكة والخضروات إلى وجبة السحور، خصوصا المساهمة في ترطيب جسمك خلال ساعات الصيام، ومنها " البطيخ، الفراولة، الخس، السبانخ، الخيار، الطماطم، الخوخ، البرتقال، الكرفس" إذ يمكنك تناولها على مدار الشهر الفضيل بكميات معتدلة سواء على هيئتها الطازجة أو عصائرها الطبيعية الخالية من السكر، فهي أفضل الأطعمة الصحية في السحور.


المكسرات النيئة: يمكنك عزيزتي الاستفادة من المكسرات النيئة بكميات معتدلة لا تتعدى قبضة اليد الواحد مع كوب من الزبادي القليل الدسم، كوجبة صحية غنية بالعناصر الغذائية المساعدة على كبح شهيتك وترطيب جسمك خلال نهار رمضان، لذا تعد المكسرات النيئة " اللوز، الكاجو، الجوز" أحد الأطعمة الصحية في السحور.

 

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