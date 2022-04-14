الوكيل الإخباري - كيف تعتني مريضة الكوليسترول بصحتها في شهر رمضان، ويُعد الكوليسترول أحد الأسباب الرئيسية وراء الإصابة بأمراض القلب والشرايين، والإستهانة به وعدم مراعاة عدم ارتفاعه في الدم بنسب غير طبيعية قد تتسبب في مضاعفات خطيرة للجسم.





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ونشارك الأطباء وخبراء الصحة التأكيد على ضرورة اتباع نظام غذائي صحي يحمي مريضة الكوليسترول من تداعيات ارتفاع الكوليسترول، ويسهم في تعزيز صحتها بشكل دائم وفعال.



وقبل الخوض في كيفية عناية مريضة الكوليسترول بصحتها في شهر رمضان، لا بد من الحديث بشكل موجز عن الكوليسترول وأنواعه.



الكوليسترول هو مُركب دهني يُنتجه الكبد، وهو شديد الأهمية لأنسجة الجسم وضبط مستوى بعض الهرمونات والإستفادة من الفيتامينات التي يستمدها الجسم من الخارج. وجسم الإنسان قادر على إنتاج الجزء الأكبر الذي يحتاجه من الكوليسترول، فيما أن الجزء الذي يحتاجه من الغذاء الخارجي هو جزء صغير جداً.

إذاً يمكن لمريضة الكوليسترول الإستفادة من الصيام للعناية بصحتها على الشكل التالي:



1 - الإفطار على بضع حبات من التمر مع كوب من الماء الفاتر.

2 - تجنب الإسراف في تناول الملح والسكر بكثافة، واستبدال الحلويات الغنية بالسكريات والدهون بالفواكه الطازجة، مثل البطيخ إنما بكميات معتدلة.

3 - الحفاظ على ترطيب الجسم طوال ساعات الإفطار وحتى السحور، وذلك بضمان شرب ما بين 2-3 ليترات من الماء للعناية بصحة مريضة الكوليسترول في شهر رمضان.

4 - ممارسة الرياضة الخفيفة في رمضان، ومنها المشي لمدة نصف ساعة يوميًا قبل الإفطار، أو بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين.

5 - الإمتناع بشكل نهائي عن تناول المقليات والدهون الصناعية، مثل السمن والزيت وغيرها، واستبدالها بالدهون الصحية، مثل زيت الزيتون والمكسرات.

6 - تقسيم الوجبات إلى عدد كبير في الفترة الزمنية بين المغرب والفجر، وعدم الوصول لحد الشبع في وجبة واحدة.

7 - تناول منتجات الحبوب الكاملة عوضاًعن الدقيق الأبيض والمكرونة البيضاء.

8 - تناول حصة كافية من البروتين الخالي من الدهون المشبعة في كل وجبة، والتي نجدهافي أجزاء محددة من اللحم البقري والحليب الكامل الدسم وغيرهما.

9 - تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3، مثل الأسماك والمكسرات والأفوكادو وزيت الزيتون.

10 - تجنب تناول اللحوم المصنعة.

11 - التوقف عن التدخين أو التعرض للدخان في الأماكن العامة.

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