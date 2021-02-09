أعراض وعلامات تدل على الاصابة بسرطان القولون!

الوكيل الاخباري - عدّد موقع المعهد الوطني للسرطان في فرنسا على موقعه الخاص الأعراض التي يمكن أن تدل على المعاناة من مرض سرطان القولون، وأشار إلى أنه لا بد من الانتباه لها والمسارعة في إجراء الفحص الطبي، وخصوصاً في حال استمرار الأعراض لمدة طويلة. وذكر في هذا السياق، اضطرابات مفاجئة أو دائمة في عملية المرور المعوي، كما أشار إلى علامات أخرى كثيرة.

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ومن هذه العلامات:

- التقيؤ المستمر.

- الإسهال المزمن.

- انتفاخ البطن.

- الإمساك الذي يتفاقم مع مرو الوقت أو يحدث بطريقة مفاجئة.

- تغيّر شكل الفضلات لتصبح طويلة ورفيعة.

- الشعور بامتلاء منطقة أسفل البطن.

- الألم والإحساس بحاجة إضافية إلى التخلص من الفضلات.



ومن الدلالات التي أشار إليها أيضاً، وجود الدم في البقايا مع التذكير بأن لونه يكون في هذه الحالة إما فاتحاً جداً أو داكناً جداً. ولهذا نبّه في هذه الحالات إلى ضرورة مراجعة الطبيب الاختصاصي من أجل الوقوف على المشكلة منذ بدايتها والتمكن من بدء العلاج في حال الحاجة إليه.

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