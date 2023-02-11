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السبت، 11-02-2023 10:09 ص

كيف تخسر 5 كيلوغرامات من وزنك بشهر واحد ودون حمية

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الوكيل الإخباري- نمط الحياة المريح البعيد عن ممارسة الرياضة والغني بالأكل والنوم والجلوس أمام شاشة التلفاز، لا يسهم في تراكم الدهون فقط، بل يريد أيضاً من الالتهابات في الجسم، ويجعل الشخص عرضة للتقلبات المزاجية وغير قادر على التركيز أبداً.

استعادة اللياقة أمر مطلوب بشدة، ويتطلب ليس فقط ممارسة الرياضة، بل اتباع نمط حياة صحي أيضاً، ولا يتطلب هذا الأمر الامتناع عن تناول الطعام أو الخضوع لبرنامج حمية قاسي. وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

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لذلك، إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك دون اتباع نظام غذائي قاس، فإليك 5 تغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها للتخلص من أول خمسة كيلوغرامات، وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.


ضبط مواعيد الأكل
يجب أن تفعل نفس الأشياء لمدة ستة أسابيع على الأقل لرؤية النتائج. نتيجة لذلك، من الأهمية بمكان التخطيط لوجباتك بشكل صحيح. يجب أن تتناول ثلاث وجبات مناسبة ووجبتين صغيرتين يوميًا لتشعر بالشبع طوال اليوم. يجب أن يشكل البروتين غالبية وجباتك لأنه يساعد في التعافي ويقلل من الالتهابات في الجسم. علاوة على ذلك، يجب تناول كل هذه الوجبات في نفس الوقت، مع ترك مسافة ثلاث ساعات بينها.


الحركة
عندما تدمج بعض الحركة في يومك فأنت لا تحرق السعرات الحرارية فقط، ولكن العرق الذي تنتجه يساعد أيضًا في إزالة السموم من جسمك. ومع ذلك، فإن الجري أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية لمدة ساعتين ليس ضروريًا، بل الانخراط في أي حركة تستمتع بها وستستمر في القيام بها على المدى الطويل. الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هو زيادة وقت التمرين كل أسبوع وتجنب القيام بنفس التمرين لأكثر من أربعة أسابيع. هذا سوف يصدم جسمك ويؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة.


سجّل كل ما تأكله
لا يحتوي الطعام الخارجي على نسبة عالية من السعرات الحرارية فحسب، بل يحتوي أيضًا على مكونات تزيد من السموم في الجسم. ومع ذلك، عندما تقوم بطهي طعامك، فأنت تعرف بالضبط ما الذي يدخل في تلك الوجبة، ويمكنك حتى تقليل الزيت وتخصيصه وفقًا لاحتياجاتك من السعرات الحرارية. أفضل طريقة هي تسجيل كل ما تأكله في تطبيقات عداد السعرات الحرارية، والتي ستمنحك صورة واضحة عن عدد السعرات الحرارية التي استهلكتها على مدار اليوم.


خطط لنومك
السبب الذي يجعل النوم مهمًا للغاية عند محاولة إنقاص الوزن هو أننا نمتلك الرغبة الشديدة لذلك في الليل، وإذا نمنا في الوقت المحدد يمكننا تجنب تلك السعرات الحرارية الزائدة. علاوة على ذلك، عندما ننام تخضع أجسامنا لجميع التغيرات الهرمونية. لذا رتب أولوية نومك واحصل على ثماني ساعات على الأقل من النوم العميق كل ليلة.


أعط الأولوية لشرب المياه
البقاء رطبًا هو أحد أفضل الطرق للتخلص من السموم وزيادة التمثيل الغذائي. عندما تكون رطبًا تقل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويتم امتصاص طعامك بشكل أفضل. إن بدء يومك بكوب من الماء هو أفضل طريقة لبدء عملية التمثيل الغذائي والمساعدة في إنقاص الوزن.


يتمحور فقدان الوزن حول السعرات الحرارية في مقابل السعرات الحرارية الخارجة؛ لذلك لن تنجح كل هذه النصائح إلا إذا تناولت طعامًا نظيفًا وظللت ضمن نطاق السعرات الحرارية اللازمة للصيانة.

 

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