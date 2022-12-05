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الإثنين، 05-12-2022 12:46 م

ألم حاد في البطن .. قد يكون علامة للاصابة بهذا المرض !

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الوكيل الإخباري-هل تعاني من ألم حاد في بطنك؟ قد يكون ذلك علامة على تشكّل قرحة معوية، إذ يُعد الألم من الأعراض الأكثر بروزًا، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

وتتشكّل القرحة الهضمية عند حدوث تآكل أو جرح في الغشاء المخاطي المبطّن لجدار المعدة، أو في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، أو أسفل المريء.

وحتى وقتٍ قريب، كان يُعتقد أن تناول الأطعمة المشبعة بالبهارات الحارة، أو الضغوط النفسية، تؤثر على الجهاز الهضمي، وتتسبب بهذه الحالة.

ولكن أصبحت العدوى البكتيرية، واستخدام بعض الأدوية من الأسباب الرئيسية للإصابة بغالبية حالات القرحة.

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وسلّط الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية بتغريدة على "تويتر" الضوء على أبرز أعراض القرحة الهضمية، وإرشادات الوقاية منها.


إليك أبرز أعراض القرحة الهضمية:
الشعور بالجوع بعد تناول الطعام لفترة تتراوح بين ساعة و3 ساعات
الغثيان والشعور بألم حاد في البطن يوصف بشكلٍ شبيه بحرقة المعدة
الشعور بعدم الراحة، والتعب دائمًا
فقدان الوزن في بعض الحالات


ما الذي يمكن فعله للوقاية؟
عدم تناول الأدوية إلا بوصفة طبية
تناول طعام صحي ومتوازن، ومطبوخ بشكلٍ جيد، وغسل الخضار بعناية
الإقلاع عن التدخين
الاهتمام بالنظافة العامة
عدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالآخرين

 

ويُذكر أن مضاعفات هذه الحالة قد تشمل حدوث نزيف معوي، أو ثقب، أو انسداد في القناة الهضمية، والإصابة بسرطان المعدة، وخاصةً إذا كان عمر المريض يتجاوز الـ45 عامًا.

 

سي ان ان

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