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الأحد، 01-10-2023 10:27 ص

أنواع نقل الدم وفوائده.. تعرف عليها

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الوكيل الإخباري - نقل الدم من الإجراءات التي تتم لتعويض الدم المفقود بسبب التعرض للإصابة أو الجراحة أو علاج الحالات الطبية، وعادًة ما يعتمد نوع الدم على سبب الحاجة إليه، وذلك ما يحدده الطبيب المختص.

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ما هو نقل الدم؟
يعرف نقل الدم بأنه الإجراء الذي يعيد الدم للجسم حيث يقوم الطبيب بتمرير الدم عبر أنبوب مطاطي إلى الوريد باستخدام إبرة أو أنبوب رفيع.


أنواع نقل الدم
هناك العديد من أنواع نقل الدم من بينها:
1- عمليات نقل خلايا الدم الحمراء
عادًة ما يتم نقل خلايا الدم الحمراء في حالة معاناة الشخص من فقر الدم الذي غالبًا ما يحدث بسبب نقص الحديد أو المعاناة من اضطراب الدم.


2- عمليات نقل الصفائح الدموية
قد يساعد نقل الصفائح الدموية في تعويض المفقود لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في عدد الصفائح الدموية نتيجة العلاج الكيميائي أو اضطراب الصفائح الدموية.


3- عمليات نقل البلازما
تحتوي البلازما على بروتينات مهمة لصحة الجسم وغالبا ما يتم نقلها للأشخاص في حالة المعاناة من الحروق الشديدة أو الالتهابات أو فشل الكبد.


4- نقل الدم الكامل
يمكن أن يحتاج الشخص لنقل الدم الكامل عند التعرض للنزيف الشديد المؤلم حيث يحتاج الجسم إلى خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية.


فصائل الدم

من الضروري أن يستخدم الطبيب المختص فصيلة الدم الصحيحة أثناء عملية نقل الدم حتى لا يقوم الجسم برفض الدم الجديد ومن ثم التعرض للعديد من المخاطر الصحية ما يوجد أربعة أنواع من فصائل الدم مثل أ - ب - أب - o وغالبًا ما تتوافق فصيلة الدم O مع جميع فصائل الدم.


فوائد نقل الدم
عادًة ما يحتاج المريض إلى نقل الدم لتعويض المفقود من الجسم ومن ثم علاج بعض الأمراض من بينها:


1- فقر الدم
فقر الدم هو عدم احتواء جسم الشخص على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء وقد يصيب الأشخاص في حالة عدم وجود ما يكفي من الحديد في الجسم.


2- الهيموفيليا
تعرف الهيموفيليا بأنها اضطراب نزيف يحدث في حالة عدم قدرة الدم على التجلط بشكل صحيح.


3- السرطان
يمكن أن يحدث السرطان عند انقسام خلايا الجسم وانتشارها في الأنسجة المحيطة ومن ثم فقدان الكثير من الدم.


4- مرض الخلايا المنجلية
يعرف مرض الخلايا المنجلية بأنه اضطراب في خلايا الدم الحمراء الذي يتسبب في تغير شكل خلايا الدم الحمراء.


5- أمراض الكبد والكلى
غالبًا ما يتم نقل الدم في حالة تضرر الكلى بأي شكل أو توقف الكبد عن أداء وظائفه مما يستوجب تعويض المفقود للقدرة على العمل مرة أخرى.


آثار جانبية بعد نقل الدم
- الغثيان.
- عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.
- الطفح الجلدي.
- الحكة.
- الحمى.
- البول الداكن.
- ألم الصدر.
- آلام أسفل الظهر.

 

 

الكونسلتو 

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