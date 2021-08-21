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السبت، 21-08-2021 11:02 ص

أهمها مقاومة السرطان.. 10 فوائد صحية في المخللات

مخلالات


الوكيل الإخباري - تشكِّل أطباق المخللات بأصنافها المختلفة ثقافة مشتركة بين الشعوب العربية، وتجذب الكثيرين بمذاقاتها المفضلة وتفتح شهيتهم لتناول الطعام، لكنَّ القيمة الغذائية التي تشتمل عليها المخللات قد تكون غير معروفة لدى أكثر من يتفقون على حبها.

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وبحسب ما ذكر موقع اليوم السابع، نقلاً عن «إفري ويل هيلث»، فإن 10 فوائد صحية كامنة في طبق المخلل:


1 خسارة الوزن
الخضروات المخللة قادرة على القضاء على الرغبة الشديدة في السكريات والنشويات، ما يسهم في التحكم في السعرات الحرارية وإدارتها للتخلص من الدهون.


2 مصدر غني بالخضار
يتم إنتاج الخضراوات المخللة في الغالب باستخدام الخيار النيئ الغني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، مثل الجزر والخيار والليمون.


3 تعزيز المناعة
تحتوي الخضراوات المخللة على كميات كبيرة من البروبيوتيك التي تعتبر ذات قيمة للجهاز المناعي والمعدني، وتؤدي دوراً في الوقاية من سرطان القولون وتقليل مشكلات الأمعاء، وتقي من خطر حالات التمثيل الغذائي ومقاومة الأنسولين، وتهدئ الصداع النصفي.


4 علاج تقلصات العضلات
تناول الخضار المخلل يمكن أن يهدئ تقلصات العضلات لدى المصابين بالجفاف، إذ يعمل الخل الموجود في المخلل على تخفيف الآلام.


5 تحسين الهضم
البروبيوتيك كائنات مجهرية موجودة في الجهاز المرتبط بالمعدة، وتساعد على امتصاص الطعام، ويمكن أن يؤدي الانخفاض في أعدادها إلى إفساد الأنظمة المتعلقة بالمعدة التي يمكن معالجتها عن طريق تناول الخضراوات المخللة.


6 مصدر غني بمضادات الأكسدة
تحتوي الخضراوات المخللة على مضادات الأكسدة الطبيعية، خاصة مضادات C وE، التي تسهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، مثل السرطان، لأنها تعمل على إصلاح تلف الخلايا.


7 تحسين حساسية الأنسولين
أظهرت الدراسات أن تناول الخضراوات المخللة التي تحتوي على الخل قد يساعد على التحكم في مستويات الجلوكوز، فقد يساعد الخل على رفع مستوى تأثير الأنسولين لدى الأفراد الذين يعانون مقاومة الأنسولين أو داء السكري من النوع 2، خاصة بعد تناولهم وجبات عالية بالكربوهيدرات.


8 محاربة سرطان الطحال
يحتوي المخلل على كميات كبيرة من البروبيوتيك الذي ثبتت قدرته على مكافحة سرطان الطحال.


9 تقليل القرحة
تحدث قرحة المعدة بشكل خاص عن طريق الطبقات المخاطية المنهكة وفرط الحموضة، وقد يساعد الاستخدام المعتاد للمخللات على تقليلها.


10 تهدئة العضلات
يعد عصير المخلل علاجاً للألم الذي يصيب الساقين، ويسهم في تهدئة العضلات.

 

البيان


 




 

 


 

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