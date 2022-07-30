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السبت، 30-07-2022 01:45 م

إحمِ نفسك من السرطان من خلال خسارة 5% من وزنك

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الوكيل الإخباري - ويقدم الخبراء في مجلة WebMD الطبية الأميركية، مجموعة من التغييرات التي تحدث في الجسم بعد خسارة 5% من الوزن:

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التخفيف من آلام المفاصل
يؤكد الخبراء أن 4.53 كيلوغرامات (10 أرطال) إضافية تضيف ما قيمته 18.14 كيلوغراماً (40 رطلاً) من الضغط على ركبتيك ومفاصل الجسم الأخرى، وهذا ما يسبب التهابات وآلام في المفاصل.

 

التقليل من فرص الإصابة بالسرطان
أظهرت إحدى الدراسات أن النساء الأكبر سناً اللائي فقدن ما لا يقل عن %5 من وزن أجسامهن قللن من فرص الإصابة بسرطان الثدي بنسبة %12.

 

عدم الإصابة بالسكري
إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، فإن فقدان الوزن هو إحدى طريقتين لمنعه أو تأخيره. والأخرى هي ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة خلال 5 أيام في الأسبوع.

 

رفع نسبة الكوليسترول الجيد
يمكنك خفض مستوى الكوليسترول الضار بتناول الأطعمة الصحية، لكن من الصعب رفع مستويات النوع الجيد من الكوليسترول HDL الذي تتركز مهمته في إزالة البروتين الدهني المنخفض الكثافة من دمك، لذا كلما كان لديك المزيد من الكوليسترول الجيد في جسمك كان ذلك أفضل.

 

خفض نسبة الدهون الثلاثية
عندما تكون نسبة الدهون الثلاثية عالية في جسمك (أكثر من 200 مجم /‏ ديسيلتر) فهذا يعني أنك أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. ويمكنك الحصول على مستويات صحية من الدهون الثلاثية (حوالي 150 مجم /‏ ديسيلتر) إذا تمكنت من تخفيف وزنك.

 

تقليل الالتهاب في الجسم
يمكن للخلايا الدهنية، خاصة تلك الموجودة حول البطن، أن تطلق مواد كيميائية تهيج الأنسجة وتلهبها في جميع أنحاء الجسم. وهذا مرتبط بمشاكل صحية مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

 

لبنان 24

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