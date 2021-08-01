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الأحد، 01-08-2021 04:18 م

إفراط الأطفال في تناول السكريات يزيد من خطر إصابتهم بأورام الأمعاء

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الوكيل الإخباري - نشرت الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال تقريراً طبياً تحذر فيه من إفراط الأطفال في تناول المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر مثل العصائر والسكاكر وغيرها، حيث تؤثر الكميات الكبيرة من السكر على أسنان الطفل، كما تسبب زيادة غير صحية في وزنه، علاوة على أنها ترفع نسبة خطر الإصابة بمرض سرطان القولون، وهو من أخطر أنواع السرطان.

حيث أشار التقرير إلى أن الأطباء لاحظوا  ارتباط الإفراط في تناول السكر، بظهور نوع من الأورام في الأمعاء تسمى أورام غدية، التي تتحول في ما بعد إلى أورام خبيثة، وهو ما يسبب الإصابة بسرطان القولون.

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وشد تقرير الجمعية الألمانية لأطباء الأطفال، على ضرورة تقليل كميات السكر التي يتناولها الطفل يومياً ومراقبة الأطعمة، حتى تُحسَب كمية السكر التي يتناولها، والتي يكون بعضها من مصادر خفيّة، وذلك للحد من كميات السكر التي تدخل جسم الطفل وتعرّض حياته للخطر.

 

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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