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الأربعاء، 19-07-2023 07:48 ص

الكشف عن أعراض مرض شائع يعاني منه الكثير

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الوكيل الاخباري - أعلن الدكتور أرتور بوغاتيريوف أخصائي أمراض المسالك البولية وأمراض الذكورة، أن وظيفة الكلى هي تطهير الجسم، لذلك فإن أي اضطراب في وظيفتها قد تكون له عواقب وخيمة.

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ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى ان من بين أسباب اضطراب وظائف الكلى نشوء الحصى فيها.

ويقول: "يمكن أن تبقى الحصى فترة طويلة دون أي أعراض. لذلك غالبا ما يعلم الشخص بوجودها عندما يعاني من نوبة مغص كلوي- ألم شديد في أسفل الظهر يمكن أن ينتشر إلى أسفل البطن في الحالبين. كما يكتشف وجود الحصى في الكلى عفويا عند إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لأعضاء تجويف البطن الأخرى".


ووفقا له، غالبا ما ينتشر الألم من جانب واحد إلى أسفل على طول الحالب. وقد يصاحبه شعور بالغثيان والتقيؤ ، وألم عند التبول.


ويقول: "يمكن أن يشير ارتفاع درجة حرارة الجسم بصورة مفاجئة من دون أعراض أخرى كالإنفلونزا وأمراض البرد الأخرى، إلى وجود الحصى في الكلى. أو إلى وجود عدوى في المسالك البولية نشأت بسبب انسداد القناة البولية بحصى".


ويوضح الطبيب عوامل تطور المرض، ومنها عدم شرب كمية كافية من السوائل، وقلة النشاط البدني والإفراط في تناول الأطعمة المالحة.


ويقول: "إذا شعر الشخص بأعراض مثل الحمى والألم الشديد أسفل الظهر والتبول المتكرر مع دم وألم، يجب مراجعة الطبيب فورا لتشخيص السبب والعلاج. لأن عدم علاج حصى الكلى يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، بينها تلف الكلى أو موتها".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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