احذروا هذا المشروب.. يزيد فرصة الإصابة بسرطان الكبد

الوكيل الإخباري - تحققت دراسة جديدة، قد تكون الأولى من نوعها، من تأثير استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر المضاف على أمراض الكبد المزمنة والوفيات الناجمة عنها، ووجدت علاقة ارتباط قد تمهد لاستراتيجية وقائية جديدة.

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وأجريت الدراسة في مستشفى بريغهام والنساء التابعة لجامعة هارفارد، استناداً إلى بيانات أكثر من 98 ألف امرأة بعد سن اليأس، ضمن دراسة أوسع، تمت متابعة سجلاتهن لـ 20 عاماً.



ووجد تحليل البيانات أن 6.8% من النساء اللاتي تناولن مشروباً أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يومياً أكثر عرضة للإصابة بـ سرطان الكبد بنسبة 85%، وخطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة بنسبة 68%، مقارنة بمن تناولن أقل من 3 مشروبات محلاة بالسكر شهرياً.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، ولا يمكن استنتاج السببية، واعتمدت البيانات على الاستجابات المبلغ عنها ذاتياً حول مدخول ومحتوى السكر، والسجلات الطبية وسجل الوفيات.



ونُشرت نتائج الدراسة على "جاما نتوورك"، وقال الدكتور لونغانغ زهاو الباحث الرئيسي: "على حد علمنا، هذه هي الدراسة الأولى التي تشير إلى وجود علاقة بين تناول المشروبات المحلاة بالسكر والوفيات الناجمة عن أمراض الكبد المزمنة".



وأبلغت المشاركات عن استهلاكهن المعتاد من المشروبات الغازية ومشروبات الفاكهة، والتي لا تشمل عصير الفاكهة، وتم الإبلاغ مرتين بفاصل 3 سنوات بينهما.

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