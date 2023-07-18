احذر.. احمرار العين المفاجئ علامة على هذه الأمراض

الوكيل الاخباري - يحدث احمرار العين لبعض الأشخاص بشكل مفاجئ، دون معرفة السبب وراء ذلك والإرشادات الواجب اتباعها للتخلص من هذه المشكلة المزعجة.

اضافة اعلان



يستعرض التقرير التالي، أسباب احمرار العين المفاجئ وعلاجه، وفقًا لموقعي "WebMD" و"Healthline".



أسباب احمرار العين المفاجئ

1- الحساسية

إذا حدث احمرار العين فور التعرض لبعض المواد، مثل حبوب اللقاح أو الأتربة أو الغبار أو وبر الحيوانات، فهذا دليل على الإصابة بالحساسية، خاصةً إذا كان مصحوبًا بالحكة والحرقان والعطس وانسداد الأنف.



2- جفاف العين

يصبح احمرار العين علامة مؤكدة على الإصابة بالجفاف، إذا كان المريض يعاني أيضًا من:

- حرقان العين.

- الرؤية الضبابية.

- كثرة إفراز الدموع.

- عدم الشعور بالراحة عند ارتداء العدسات اللاصقة.



3- التهاب الملتحمة

يجب التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من احمرار العين بحذر شديد، لأن هناك احتمالًا أن يكونوا مصابين بالتهاب الملتحمة، وهو مرض معدٍ تسببه البكتيريا أو الفيروسات.



4- انفجار الأوعية الدموية بالعين

عندما تنفجر الأوعية الدموية الدقيقة تحت سطح العين، بسبب العطس بقوة أو حمل الأشياء الثقيلة أو القيء الشديد أو تناول أدوية السيولة، يتسرب الدم، مما يؤدي إلى تحول البياض إلى اللون الأحمر الفاتح.



5- التهاب القرنية

يواجه بعض الأشخاص صعوبة كبيرة في التفرق بين التهاب الملتحمة والتهاب القرنية، نظرًا لتشابه أعراضهما، مثل الاحمرار، ولكن الأخير لا يسبب خروج إفرازات من العين.



6- الجلوكوما

مرض يزداد خطر الإصابة به في عمر 60 عامًا، تتراكم فيه السوائل في الجزء الأمامي من العين، مما يسبب تلفًا للعصب البصري، ومن ثم التعرض لفقدان النظر.



واحمرار العين من أبرز الأعراض الشائعة للمياه الزرقاء، بالإضافة إلى:

- ألم العين.

- الصداع.

- تشوش الرؤية.

- ظهور هالات أو أقواس قزح في مجال الرؤية.



علاج احمرار العين المفاجئ

يختلف علاج احمرار العين المفاجئ من مريض لآخر، حسب السبب، كما هو موضح فيما يلي:



- مضادات الهستامين ومزيلات الاحتقان لمرضى الحساسية.

- القطرات المرطبة لمرضى جفاف العين.

- المضادات الحيوية لمرضى التهاب الملتحمة.



وبجانب العلاج الدوائي، يجب على المريض الالتزام ببعض الإرشادات، أهمها:

- عدم فرك العين.

- وضع كمادات باردة على العين المصابة، لتخفيف الاحمرار.

- تجنب مستحضرات تجميل العين.

- عدم التحديق في الألواح الإلكترونية، مثل الهاتف المحمول والكمبيوتر.

- غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون.

- عدم ارتداء العدسات اللاصقة.



الكونسلتو

