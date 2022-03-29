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الثلاثاء، 29-03-2022 04:39 م

احذر.. عسل النحل يهدد الرضع بالتسمم

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الوكيل الإخباري - حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين من إعطاء الرضيع عسل النحل بإضافة ملعقة منه إلى مشروبه أو وضعه على اللهاية، لأنه قد يصيبه بالتسمم.


وقالت الرابطة إن عسل النحل، شأنه في ذلك شأن شراب القيقب أو الذرة، يحتوي على بكتيريا تشكل خطراً على حياة الرضع.


وتتمثل أعراض تسمم الرضع في صعوبات التنفس مع صوت صفير وشخير وصعوبات في المص والبلع وسيلان اللعاب من الفم، وانقباض بؤبؤ العين، بشكل متأخر عند التعرض للضوء، والإمساك.


ويجب الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، لحاجة الرضيع إلى العناية الطبية المركزة.

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