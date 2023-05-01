احذر.. هذه العلامات تنذر بإصابتك بغيبوبة سكر

الوكيل الإخباري - يعرض مريض السكر إذا أهمل الأدوية ولم يتناولها بانتظام للإصابة بغيبوبة سكر.

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غيبوبة السكر تهدد الحياة وقد تؤدي الى الوفاة، فإذا كنت مريض سكر، فقد يؤدي الارتفاع الخطير في سكر الدم أو الانخفاض الخطير في سكر الدم إلى حدوث غيبوبة السكر.



علامات تدل على دخولك في غيبوبة سكر:

ارتفاع السكر في الدم أو انخفاضه يؤدي إلى غيبوبة سكر، ولكن عادة ما تظهر أعراض الإصابة بغيبوبة السكر.



عندما يكون السكر مرتفع في الدم يحدث ما يلي:

العطش الشديد

كثرة التبول

تشوش الرؤية

تعب أو ضعف

الصداع



الغثيان والقيء

ضيق النفس

ألم المعدة

رائحة نفس تشبه الفاكهة



جفاف الفم بشدة

الارتعاش

الإحساس القلق

الشعور بالتعب أو النعاس

التعرق



الإحساس بالجوع

الشعور بوخز في الجلد

الدوخة أو الدوار



الصداع

عدم القدرة التحدث

"زغللة" العين

فقدان الوعي



الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر مدة طويلة، قد يصابون بعدم الشعور بنقص السكر في الدم. وهذا يعني عدم ظهور علامات تحذيرية عليهم تشير إلى انخفاض نسبة السكر في الدم.



إذا شعرت بأي من أعراض ارتفاع أو انخفاض السكر في الدم، افحص مستوى السكر في دمك و إذا لم تشعر بالتحسن سريعا، أو شعرتَ أن حالتك تسوء، فعليك بزيارة الطبيب.

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