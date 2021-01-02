الاستيقاظ عند الثالثة صباحا.. تعرف على أسبابه وحلوله

الوكيل الاخباري - يعاني كثير من الناس من عادة الاستيقاظ في حدود الساعة الثالثة صباحا، الأمر الذي يعكر عليهم صفو الاستمتاع بنوم مريح وهم في أمس الحاجة إليه.



وقال موقع "PureWow" الأميركي إن الاستيقاظ في الليل أمر طبيعي تماما "حتى لو حدث مرات عدة في الأسبوع".



ففي دراسة نشرت عام 2008، قال 23 بالمئة من الأشخاص، الذين تمت مقابلتهم إنهم يستيقظون مرة واحدة على الأقل كل ليلة، بينما ذكر 35 بالمئة منهم أنهم يستيقظون 3 مرات على الأقل في الأسبوع.



لكن هل من سبب أو أسباب تجعلك تستيقظ في منتصف الليل؟



1- يقول الخبراء إن الأمر قد يحدث بسبب "الضوء الأزرق"، الذي يسبب اضطرابا في إفراز هرمون الميلاتونين، الذي تفرزه الغدة الصنوبرية في المخ، حيث يربك الضوء الأزرق أوقات النوم الاعتيادية.



وذكرت عالمة الأعصاب، كارين داو: "هناك أدلة على أن للضوء الأزرق تأثيرا على النوم في الليل".



2- يشير بعض المتخصصين أن الاستيقاظ في الليل قد يحصل أيضا بسبب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو التوقيت الصيفي.

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ففي حال كنت قد سافرت مؤخرا من منطقة زمنية إلى أخرى، فقد يحتاج جسمك بضعة أيام على الأقل لضبط توقيت النوم، ونفس الأمر يحدث مع التوقيت الصيفي.



3- عادات النوم السيئة قد تسبب لك مشاكل في النوم أيضا. إذا كنت تشاهد التلفاز أو تلعب في الهاتف أو تتحقق من البريد الإلكتروني ثم تخلد مباشرة إلى النوم، فإن هذه العادات سيحدث لك اضطرابا في نومك.



كما يجب الانتباه إلى درجة الحرارة في غرفتك والضوء القادم من النوافذ والضوضاء في الشارع. كل هذه التفاصيل قد تزعجك في الليل.



4- التقدم في العمر من الأمور التي تؤدي إلى تغير عادات النوم، حيث كلما تقدم الإنسان في العمر كلما احتاج ساعات أقل من النوم وأصبح نومه "خفيفا".



5- إن كنت تشعر بالقلق أو التوتر، فإن هذا سينعكس على نومك. ويقول الخبراء إن العقل حين يكون مشغولا بالتفكير، يسبب لك الاستيقاظ العشوائي في الليل.

المصدر : سكاي نيوز



