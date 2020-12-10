الجفاف وأسبابه الشائعة عند الأطفال

الوكيل الإخباري _ يعد الجفاف من اكثر المشاكل التي يعاني منها الاطفال، ويحدث نتيجة لعدم احتواء جسم الطفل على كمية كافية من الماء والتي تتسبب بحالة من الهزال وعدم الحيوية في تفاعل الاطفال مع من حولهم ، وهناك عدة اسباب لـ الجفاف عند الأطفال.

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- عدم شرب كمية كافية من الماء.

-فقدان الكثير من الماء من خلال التعرق.



-القيء والإسهال؛ حيث يؤدي الإسهال الحاد والشديد إلى خسارة هائلة في الماء الجسم.

-كثرة الحركة لدى الطفل مع وجود درجات الحرارة الساخنة والرطبة هي المسؤولة عن التعرق المفرط الذي يزيد من فقدان السوائل.

-الحمى فعندما يكون لديك ارتفاع في درجة الحرارة يصبح الجسم أكثر جفافاً.





المصدر : الامارات نيوز