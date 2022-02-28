الرموش الاصطناعية قد تؤدي إلى فقدان البصر

الوكيل الإخباري - الرموش الاصطناعية باتت رائجة على نحو كبير، وتقبل عليها الإناث من أجل إعطاء نظرة جذابة للعينين. ولكن هذه الرموش قد تتسب بضرر للعين.

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جمال الرموش الطويلة لا يُضاهى حتماً، ولكن طولها المفرط قد يؤدي إلى مشاكل صحية في العين، فما هذه المشاكل الصحية؟ وما النصائح لتجنّب ذلك؟



كشف باحثون أن إطالة الرموش قد يؤثر على صحة العين. وحول ذلك قال الدكتور غوليرمو أمادور، من مؤسسة جورجيا للتكنولوجيا، في مدينة أتلانتا الأمريكية، إن تغيير طول رموش العين، قد يؤدي إلى أضرار جسيمة فيها، وقد يتسبب في جفافها.

جفاف العين يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات، وهي:

- عدوى العين: حيث تحافظ الدموع على سلامة سطح العين من العدوى. وقد يزيد خطر الإصابة بعدوى العين في حالة عدم إفراز العين لكمية كافية من الدموع.

- تلف سطح العين: قد يؤدي جفاف العين الشديد إلى التهاب العين، وتآكل سطح القرنية وتقرحها، وفقدان البصر في حالة عدم العلاج.

- تدني نوعية الحياة: يؤدي جفاف العين إلى صعوبة أداء الأنشطة اليومية، مثل القراءة وغيرها.

سيدتي

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