مكملات القرفة علاج لمقدمات السكري

الوكيل الإخباري - قدمت تجربة حديثة أدلة على الفوائد المحتملة لمكملات القرفة كعلاج فعال لحالة مقدمات السكري التي تصاحبها زيادة في الوزن أو بدانة.



ووجد الباحثون أن مكملات القرفة يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الغلوكوز في الدم لدى من يعانون من السمنة أو زيادة الوزن ومقدمات مرض السكري.

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واستغرقت التجربة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا 6 أسابيع، شارك فيها 18 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ومقدمات مرض السكري، وهي حالة تكون فيها مستويات الغلوكوز في الدم مرتفعة باستمرار، ما قد يؤدي إلى تطوّر المرض.



التجربة

وفي البداية، اتبع المشاركون نظاماً غذائياً يحتوي على كربوهيدرات بسيطة ويتجنب أي أطعمة تحتوي على القرفة، ثم قُسم المشاركون بشكل عشوائي إلى مجموعة علاجية ومجموعة علاج وهمي.



وحصلت كل مجموعة على 16 كبسولة متطابقة بصرياً كل يوم، 8 منها يتم تناولها مع وجبة الإفطار و8 مع العشاء.



واحتوت كبسولات مجموعة العلاج على إجمالي 4 غرامات من القرفة، في حين احتوت كل كبسولة دواء وهمي على مادة مالتوديكسترين.



وطلب الباحثون من المشاركين مواصلة نظامهم الغذائي، وتناول الكبسولات حسب التعليمات لمدة 4 أسابيع.



وتم تثبيت جهاز مراقبة الغلوكوز المستمرة في الجزء العلوي من الذراع لكل مشارك، والذي قام بقياس مستوياته كل 15 دقيقة، كما خضع المشاركون لفحص الغلوكوز الصائم في نهاية التجربة.



وأظهرت النتائج أن تناول مكملات القرفة يومياً يخفض مستويات الغلوكوز باستمرار، ويجعل القيم العليا للغلوكوز في الدم أقل، مقارنة بمن تناولوا علاجاً وهمياً.

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