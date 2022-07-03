الصحة السعودية تحذر الحجاج من التعرض المباشر للشمس

الوكيل الإخباري - حذّرت وزارة الصحة السعودية، الحجاج من التعرُّض المباشر لأشعة الشمس الحارة لما لها من آثار سلبية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر": "أخي الحاج.. التعرُّض المباشر لأشعة الشمس الحارة قد يؤدي إلى الإصابة بضربات الشمس، مما يؤثر سلباً في إتمام مناسك حجك".

وذكرت الوزارة حديثاً للرسول الله، صلى الله عليه وسلم: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال رسول الله: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم".

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أعراض ضربة الشمس

من جانبها، أوضحت الشؤون الصحية بالرياض، 6 طرق للتعرف على أعراض ضربة الشمس وكيفية التعامل معها.

وأضافت في إنفوجرافيك على حساب وزارة الصحة بتويتر، أن الأعراض تبدأ بحرارة واحمرار ورطوبة في الجلد، يليها ارتفاع في درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة فأكثر، ثم ضربات قلب ونبض سريعة وقوية.

وتابعت أن المصاب بضربة الشمس يشعر بالغثيان والصداع والدوخة، ويبدأ في رؤية أشياء أو سماع أشياء غير موجودة في الواقع وهو ما يُعرف بـ"الهلاوس"، ثم يفقد الوعي.

نصائح مهمة للحماية منها

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، وجهت نصائح مهمة للحماية من ضربة الشمس خلال مناسك الحج 1443 هـ، مشيرة إلى ضرورة الإكثار من شرب السوائل.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الحج عبر موقع "تويتر"، إنفوجراف يوضح فيه النصائح اللازمة للحماية من ضربة الشمس والتي جاءت كالآتي:

- لا تخرج نهاراً إلا لحاجة أو نسك.

- لا تكشف جسمك إلا ما يأمر به النسك فترة الإحرام.

- احمل معك مظلة عندما تشتد الشمس.

- أكثر من شرب السوائل.

سيدتي

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