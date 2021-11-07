الفواكه الموسمية في الشتاء وفوائدها

الوكيل الإخباري - في موسم الشتاء نأكل الموز، والتفاح، وربما الكثير من الحمضيات ولكن ربما فاتنا بعض من أكثر الفواكه اللذيذة والصحية إثارة للاهتمام في هذا الشتاء .

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القشطة

تعرف القشطة بشكلها الأغرب من بين جميع الفواكه، وتحتوي على كمية من الفيتامينات والمعادن.

بالإضافة إلى كمية فيتامين سي العالية في القشطة، تحتوي تلك الفاكهة أيضا على الثيامين (فيتامين ب 1) والبيريدوكسين (فيتامين ب 6) والكالسيوم والبوتاسيوم. كما تتميز بفوائدها الكبيرة مثل تقوية جهاز المناعة، والحفاظ على مظهر الجلد وحتى موازنة ضغط الدم.

وجدت دراسة أجريت في عام 2018 أن القشطة لها ميزة واحدة مهمة بشكل خاص - فهي يمكن أن تمنع السرطان، وذلك بفضل وجود العديد من المركبات ومضادات الأكسدة القوية في الفاكهة.





السفرجل

تلك الفاكهة التي تشبه التفاح أو الكمثرى، تستخدم بشكل شائع كعلاج طبيعي لمختلف الأمراض.

والسفرجل منخفض في السعرات الحرارية (حوالي 50 سعرة حرارية لكل 100 غرام)، يعتبر صحيا جدا نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي، فيتامينات ب، وبوتاسيوم وأحماض أساسي.

الفيجوة أو Pineapple Guava

بيضوية الشكل وبحجم بيضة دجاج صغيرة تقريبا، تتمتع باحتوائها على عدد قليل من الفوائد الصحية: تحتوي 100 غرام من الفيجوة على 61 سعرة حراريا والعناصر الغذائية الرئيسية في هذه الفاكهة هي فيتامين سي (أكثر من المانجو واليوسفي) وفيتامينات ب والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس.

الرمان

يعد الرمان واحد من أصناف الفواكه المفضلة في فصل الشتاء عند الكثير، وهو غني بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تحمي من الإصابة بالعدوى الفيروسية في فصل الشتاء.

كما أن الرمان يعمل على ضبط ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويقلل من تراكم الكولسترول.

الموز

يعد الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم الذي يحافظ على ضغط الدم بمستوى طبيعي، ويساعد في بناء الخلايا.

الجوافة

تمتلك الجوافة طعم لذيذ ومرغوب عند الجميع، وهي غنية بالألياف التي تجعلها مصدر ممتاز لضبط مستويات السكر في الدم.

الأناناس

يعد الأناناس مصدر مليء بفيتامين ج، ويوفر ما يحتاجه الجسم من الألياف.

التفاح

يتواجد التفاح على مدار السنة ولا يوجد أي صعوبة في العثور عليه في الأسواق.

الحمضيات

جميع أصناف الحمضيات تتواجد بكثرة في فصل الشتاء، وهي مصدر غني بفيتامين ج والكالسيوم وتحتوي على الألياف ومضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، وتمنع النمو غير الطبيعي للخلايا.

المصدر - لبنان 24

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