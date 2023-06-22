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الخميس، 22-06-2023 11:16 م

في 8 خطوات- دليلك للوقاية من حصوات الكلى في الصيف

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الوكيل الإخباري- تعتبر حصوات الكلى من الأمراض الخطيرة التي تكثر الإصابة بها في فصل الصيف، ويرجع السبب إلى زيادة تعرض الجسم للجفاف مع ارتفاع درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى زيادة تركيز الأملاح في الكليتين.اضافة اعلان


طرق الوقاية من حصوات الكلى في الصيف


في هذا الصدد، أشار الدكتور صلاح رمضان، استشاري المسالك البولية، إلى سهولة الحد من الإصابة بحصوات الكلى في الصيف، بشرط اتباع مجموعة من الإرشادات.

وحدد رمضان الإجراءات الواجب اتباعها لتقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى خلال فصل الصيف في النصائح التالية:

1- يجب الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء، لا تقل عن 8 أكواب في اليوم، للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب الجفاف تشجيع الكليتين على طرد الأملاح الزائدة عبر البول.

2- من الضروري أن نقلل الملح المضاف للطعام أثناء الطهي، لأن الإفراط فيه يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

3- ينبغي الابتعاد عن الأطعمة المملحة في الصيف، مثل المخللات واللحوم المصنعة، منعًا لزيادة نسبة الصوديوم في الجسم.

وأوصى استشاري المسالك البولية بتناول اللحوم الحمراء في عيد الأضحى المبارك بكمية معتدلة، لأن الإكثار منه يتسبب في ارتفاع حمض اليوريك في الجسم، ومن ثم زيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى.

وبحسب موقع "Times of india"، يمكن الوقاية من حصوات المرارة في الصيف عن طريق:

- تناول المشروبات المنبهة، مثل القهوة والشاي، باعتدال، لأن الكافيين قد يتسبب في جفاف الجسم، بسبب خصائصه المدرة للبول.

- شرب الماء بالليمون في الصيف، لأنه من المشروبات التي توفر حماية كبيرة ضد الإصابة بحصوات الكلى.

- تجنب الأطعمة الغنية بالأكسالات، مثل الشوكولاتة وجبن الصويا وبذور السمسم والعنب والفاصولياء.

- تناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم، مثل الأرز البني والأفوكادو والموز.

 




 

 


 

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