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الثلاثاء، 20-06-2023 01:52 م

5 فواكه صيفية للتخلص من دهون البطن

5-فوائد-مذهلة-من-تناول-الفواكه-قبل-وجبات-الطعام


الوكيل الإخباري- يعتبر فصل الصيف مليء بالفواكه السكرية التي تتسبب في تراكم الدهون في البطن، لذا فالجسم بحاجة إلى نظام غذائي صحي يحمي من تخزين تلك الدهون في البطن، وبالتالي يعزز فرص عدم ظهور كرش.

نستعرض في التقرير التالي، قائمة بالفواكه الصيفية التي تخلصك من دهون البطن، وفقًا لموقع "Food.Ndtv".

الفواكه الصيفية التي تخلصك من دهون البطن

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1-التفاح
يساعد التفاح الطازج على حرق دهون البطن، لأنه يحتوي على ألياف البكتين التي تتحلل ببطء، تعزز هذه الألياف الشعور بالشبع، يحتوي التفاح أيضًا على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية، فضلًا عن الفلافونويد، هو أحد مضادات الأكسدة المفيدة للجسم التي تنعكس بالإيجاب على عملية التمثيل الغذائي.


2-البطيخ
يمتاز البطيخ باحتوائه على 94% من الماء من إجمالي مكوناته، ما يجعله سهل الهضم وفي نفس الوقت لا يتسبب في زيادة الوزن غير المرغوب بها، نتيجة للشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة، فضلًا عن احتواء 100 جرام من البطيخ على 30 سعرًا حراريًا، هي كمية منخفضة جدًا تجعله مثالي لإنقاص الوزن.


3-الخوخ
يعتبر الخوخ أحد الفواكه الصيفية الغنية بالألياف الغذائية، حيث تحتوي ثمرة خوخ متوسطة الحجم على 1.6 جرام من الألياف، تساعد الألياف الجسم على الشعور بالشبع لمدة طويلة ما يحمي من الشعور بالشراهة وتقليل فرص تخزين الدهون في الجسم، خاصًة في منطقتي البطن والخصر، يمتاز الخوخ أيضًا باحتوائه على سعرات حرارية منخفضة، تصل إلى 39 سعرًا حراريًا لكل 100 جرام من الخوخ، ما يجعل فاكهة الخوخ تسهم في عملية التمثيل الغذائي للجسم وسرعة حرق الدهون.


4-الأناناس
يسهم الأناناس في السيطرة على شعور الجوع، نتيجة لمحتواه العلي من الألياف الغذائية، فضلًا عن احتواء الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين، الذي له خصائص مضادة للالتهابات، يساعد هذا الإنزيم في استقلاب البروتينات ما يؤدي إلى انخفاض دهون البطن.


5-الفراولة
تحتوي 100 جرام من الفراولة على 33 سعرًا حراريًا فقط، هي كمية منخفضة من السعرات تجعلها صحية لإنقاص الوزن، فضلًا عن احتوائها على فيتامين سي الذي يحمي من تخزين الدهون في البطن، يوصي خبراء التغذية بتناول عصير الفراولة المعد منزليًا دون سكريات أو إضافتها إلى سلطة الفواكه، للحصول على وجبة خفيفة متكاملة العناصر الغذائية.

الكونسلتو الطبي

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