الثلاثاء 25-05-2021
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الثلاثاء، 25-05-2021 01:38 م

الكشف عن أهمية ارتداء النظارات الطبية!

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الوكيل الاخباري - يعد استخدام النظارات الطبية الحل الأمثل للكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النظر، كمشكلة طول النظر، أو قصره، أو وجود سوائل في العين.

أكدت الدكتورة الروسية تاتيانا شيلوفا، أخصائية طب وجراحة العيون، على ضرورة مراجعة طبيب العيون المختص وليس محال البصريات عند تحديد الدرجة المطلوبة.

وتابعت شيلوفا: "طب العيون الحديث ينص على أن الشخص يجب أن يرى كل شيء، وأن يكون التصحيح كاملاً لتحقيق أقصى قدر من الرؤية. هناك حالات عندما يكون لدى المريض علامة زائدة أو ناقصة كبيرة جدًا مثل هذه الحالات يجب تقليل القوة البصرية للعدسة".

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وختمت شيلوفا بالقول: "ما زلنا نحاول إجراء تصحيح كامل في أي عمر، لذا ارتدي النظارات الطبية ليس مرضا، النظارات تسمح لك برؤية العالم بشكل جيد".


وفي وقت سابق حذرت شيلوفا من مخاطر ارتداء النظارات الشمسية منخفضة الجودة، مشيرة إلى أن الاعتقاد السائد حول أنه كلما كانت النظارات أغمق كانت ذات فائدة أكبر بأنها غير صحيحة.

 

سبوتنيك

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