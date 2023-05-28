انسداد شرايين القدم والساق.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

الوكيل الإخباري- انسداد شرايين القدم حالة تصيب الأوعية الدموية التي تغذي الساقين والقدمين، يحدث بسبب ضيق الشرايين في الساقين ويتسبب في انخفاض تدفق الدم، مما قد يؤدي إلى إصابة الأعصاب والأنسجة الأخرى، ويعرف بمرض الشريان المحيطي.



نستعرض في التقرير التالي أسباب انسداد شرايين القدم والساق وأعراضه وطرق العلاج المختلفة، وفقًا لـ "Web md".



أسباب انسداد شرايين القدم والساق

اضافة اعلان

يحدث انسداد شرايين القدم بسبب تصلب الشرايين عندما تتراكم المواد الدهنية على جدران الشرايين وتجعلها أضيق، تصبح جدران الشرايين أكثر صلابة أيضًا ولا يمكن أن تتسع للسماح بتدفق الدم بشكل أكبر عند الحاجة.



انسداد شرايين القدم والساق هو اضطراب شائع، غالبًا ما يصيب الرجال فوق سن الخمسين ولكن يمكن أن يصاب به النساء أيضًا، ويتعرض الأشخاص لخطر أكبر في الحالات التالية:



- مستوى الكوليسترول غير الطبيعي في الدم.

- السكري.

- أمراض القلب.

- ارتفاع ضغط الدم.

- أمراض الكلى.

- التدخين.

- السكتة الدماغية.



أعراض انسداد شرايين القدم والساق

يترافق مع انسداد الشرايين في القدم والساق عدد من الأعراض تتمثل فيما يلي:

-الألم.

-الشعور بالحرقة.

-صعوبة في الحركة والمشي.

-برودة في القدمين.

-شعور بالخدر في القدم والساق.

-تشنجات خاصة أثناء النوم.

-القرح التي لا تلتئم.

كيف يمكن علاج انسداد شرايين القدم؟

يمكن تشخيص انسداد الشرايين من خلال:

- تصوير الأوعية الدموية في الساقين.

- قياس ضغط الدم في الذراعين والساقين للمقارنة.

- فحص دوبلر بالموجات فوق الصوتية للأطراف.

- تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي.



يمكن إجراء الجراحة إذا كانت الحالة شديدة وتؤثر على القدرة على العمل أو القيام بأنشطة مهمة أو إذا كان الشخص يعاني من ألم أثناء الراحة، أو إذا كان لديه تقرحات لا تلتئم عن طريق:



-إجراء لفتح الأوعية الدموية الضيقة أو المسدودة التي تمد الساق بالدم.



- جراحة لتغيير مسار إمداد الدم حول الشريان المسدود.



- قد يحتاج بعض الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية إلى البتر.



- قد تكون هناك حاجة إلى الأدوية تمنع الدم من تكوين جلطات في الشرايين، بالإضافة إلى مسكنات الألم.



يمكن السيطرة على معظم حالات داء الشرايين المحيطية في الساقين بدون جراحة، على الرغم من أن الجراحة توفر تخفيفًا جيدًا للأعراض في الحالات الشديدة.



بالإضافة إلى العلاج الدوائي يحتاج الشخص لاتباع ما يلي:



-التوقف عن التدخين.



- السيطرة على الكوليسترول من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية.



- السيطرة على ارتفاع ضغط الدم من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية إذا لزم الأمر.



- السيطرة على مرض السكري من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية إذا لزم الأمر.



- ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم.



- الحفاظ على وزن صحي عن طريق تناول الأطعمة الصحية، وتناول كميات أقل.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة