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الجمعة، 25-08-2023 12:47 ص

بعضها خطير ويصعب علاجه.. أمراض يقي منها البطيخ الأحمر

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الوكيل الاخباري- يمكن أن يقي البطيخ الأحمر من بعض الأمراض على الرغم من أن الماء يشكل 90%، لأنه مخزون للفيتامينات والعناصر المعدنية.

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ويشير الدكتور سيرغي أغابكين إلى أن البطيخ الأحمر يحتوي على مادة السيترولين التي هي حمض أميني بفضله يرتفع تركيز النتروجين في الدم وتتوسع الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى ضغط الدم. كما أن لهذا الحمض الأميني خصائص مدرة للبول ويسرع عملية التمثيل الغذائي.

 

ويفيد البطيخ الأحمر في الوقاية من تكون الرمل والحصى في الكلى، حيث عند تناوله يزداد افراز البول ما يؤدي إلى إخراج الرمل من الكلى ومنع تراكمه فيها. ولكن إذا كان في الكلى حصوات كبيرة، فلا ينصح بالإفراط بتناول البطيخ الأحمر لأنه يفاقم الحالة، حيث يمكن أن يسبب انسداد الحالب ويزيد من الألم.

ووفقا له، يساعد البطيخ الأحمر في الوقاية من السرطان، لأنه يحتوي على مادة الليكوبين المضادة للأكسدة، التي تمنع تلف بطانة الشرايين. وهذا يعني أن البطيخ الأحمر في هذه الحالة يقي من جميع أنواع السرطان.

 




 

 


 

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