تعرف على أبرز اضرار الإفراط في تناول الخوخ

الوكيل الإخباري _ يعد الخوخ من الفواكه التي يفضلها الكثير من الاشخاص وعلى الرغم من الفوائد التي يقدمها الا ان هناك الكثير من الاضرار التي يتسبب بها نتيجة الافراط في تناوله :

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أول الأضرار تتمثل في كون الخوخ غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين ج وفيتامين "أ" ومركبات أخرى مضادة للأكسدة، إلا أن الإفراط في أي شيء حتى ولو كان مفيدا يؤدي لنتائج عكسية، حيث يمكن أن يزيد المستوى العالي من مضادات الأكسدة في الجسم من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، المختلفة كما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية.



ففي دراسة أجريت في عام 2011، وجد أن جرعة عالية من فيتامين هـ يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 17%، وبالمثل في دراسة أخرى أجريت في عام 1996 وجد أن ارتفاع مستوى الريتينول وبيتا كاروتين -أحد أشكال فيتامين أ- يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 28%.



أيضا فإن الإفراط في تناول الخوخ الغني بالبوتاسيوم يمكن أن يتسبب في انخفاض ضغط الدم بشكل خطير، ويؤدي إلى أعراض مثل التعب والدوخة والاكتئاب والرؤية الضبابية.



كذلك فإن الإفراط في أكل الخوخ يزيد من خطر الإصابة بالسرطان لأن الأيونات غير المستقرة التي تتشكل أثناء عملية الأكسدة في الجسم، نظرًا لأنها غير مستقرة فإنها تسرق الإلكترونات من الجزيئات المجاورة وتسبب أضرارًا مؤكسدة لها، من خلال إتلاف خلايا الجسم السليمة، ولذا فإنها تزيد من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطانات مثل سرطان الجلد وسرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان المعدة.



ومع غنى الخوخ بعنصر المغنيسيوم الفعال في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل الإسهال والغثيان والتعب وضعف العضلات وعدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم ومشاكل في الجهاز التنفسي.



المصدر : سبوتنيك