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الثلاثاء، 22-12-2020 04:04 م

تعرف على السبب وراء تقطّع الأنفاس عند صعودك الدرج !

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الوكيل الاخباري - يعاني بعض الأشخاص من تقطّع الأنفاس عند صعود الدرج لأسباب مختلفة، منها التعب. لكن من الممكن أن يواجه هذه المشكلة أيضاً الأشخاص الرياضيون. وغالباً ما لا يدعو هذا إلى القلق. لكن يجب استشارة الطبيب في حال ترافق ذلك مع بعض الأعراض مثل ألم الصدر والقدمين وانتفاخ الكاحلين.

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وقد يرتبط تقطّع الأنفاس عند صعود الدرج لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بأسباب منها عدم التحمية، وهو الروتين الذي يلجأ إليه جميع الرياضيين قبل البدء بالتمارين.


وفي حال صعود السلالم دون فعل هذا، من الممكن الشعور بالتعب بسبب المرور السريع من حالة الراحة إلى حالة النشاط، مما يدفع الجسم إلى بذل مجهود إضافي لمدّ العضلات بالأكسجين.


ويُشار إلى أن عملية التحمية تعمل على تحضير العضلات للحركة، وعلى زيادة تدفق الدم والأكسجين إليها، وعلى الحد من احتمال التعرّض للإصابات. ولهذا من الأفضل عدم القيام بأي نشاط بدني قبل ممارسة حركات التحمية البسيطة.

 

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