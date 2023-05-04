تقسيم فرعي جديد لمرضى السكري

الوكيل الإخباري- اقترحت أبحاث سويدية جديدة في جامعة لوند وبالتطبيق على الهند، إمكانية تقسيم مرضى السكري من النوع 2 إلى 5 مجموعات فرعية، مع وجود 4 مجموعات فرعية في السويد. وتفرّق الاختلافات الجينية بين المجموعات.



ونشر موقع "نيوز مديكال" تقريراً عن نتائج الدراسة، لفت الانتباه إلى المجموعة الفرعية الخامسة من مرضى السكري في الهند، وهي الأكثر انتشاراً (047% من المرضى) وتسمّى SIDD.

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ويتميز أصحاب هذه المجموعة بانخفاض وزن الجسم نسبياً، وانخفاض إفراز الأنسولين، وضعف التحكم في التمثيل الغذائي ويبدأ تشخيصهم في مرحلة مبكرة من العمر.



أما الشكل الأكثر شيوعاً في السويد فيسمّى MARD، ويتميز بظهوره المتأخر.

وقال الدكتور راشمي براساد المشرف على البحث: ""منذ العصور القديمة، عانى الأطباء من عدم تجانس مرض السكري، وقد يساعد تصنيفنا المنهجي في تخصيص العلاج وتحسين النتائج".



ووجدت الأبحاث أن ثاني أكبر مجموعة مرضى سكري في الهند هي MOD، وتتميز بالسمنة والبداية المبكرة للمرض، وتطوره بشكل خفيف نسبياً. وترتبط هذه المجموعة بالمتغيرات الجينية لنقص فيتامين B12، ولم تظهر هذه السمة في المرضى السويديين من مجموعة MOD. ويتم الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة الحيوانية.



وتضمن التقسيم الفرعي مجموعتين أخريين أقل انتشاراً، هما مرض السكري المناعي الذاتي الكامن لدى البالغين LADA ويشبه السكري من النوع 1 لكنه يتأخر في الظهور. ومجموعة GAD وتتميز بالبداية المبكرة وانخفاض لإفراز الأنسولين.

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