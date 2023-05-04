الخميس 04-05-2023
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء: إتلاف 1500 كغم من أسماك يمنع استيرادها إلى المملكة

تتويج الملك تشارلز: دليل شامل لمراحل الحفل ومراسم التتويج

الأردنية تبحث التعاون الأكاديمي مع المغرب

الملك والملكة يغادران إلى لندن لحضور مراسم تتويج ملك بريطانيا

بيسكوف يتحدث عن رد فعل روسيا على هجوم الكرملين

الرئاسة الفلسطينية تدين استشهاد 3 فلسطينيين وحداد وإضراب شامل في نابلس

شركة دخان ترفع أسعار منتجاتها من 5 - 15 قرشا

الأشغال: بدء أعمال صيانة جسر عين الباشا الأحد المقبل

الجغبير: القطاع الصناعي في الأردن الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة

المياه : تخزين السدود 44,5 % بطاقة 125 مليون م3 من سعتها التخزينية

الخميس، 04-05-2023 11:08 ص

تقسيم فرعي جديد لمرضى السكري

2022_4_25_19_21_28_758


الوكيل الإخباري- اقترحت أبحاث سويدية جديدة في جامعة لوند وبالتطبيق على الهند، إمكانية تقسيم مرضى السكري من النوع 2 إلى 5 مجموعات فرعية، مع وجود 4 مجموعات فرعية في السويد. وتفرّق الاختلافات الجينية بين المجموعات.

ونشر موقع "نيوز مديكال" تقريراً عن نتائج الدراسة، لفت الانتباه إلى المجموعة الفرعية الخامسة من مرضى السكري في الهند، وهي الأكثر انتشاراً (047% من المرضى) وتسمّى SIDD.

اضافة اعلان


ويتميز أصحاب هذه المجموعة بانخفاض وزن الجسم نسبياً، وانخفاض إفراز الأنسولين، وضعف التحكم في التمثيل الغذائي ويبدأ تشخيصهم في مرحلة مبكرة من العمر. 


أما الشكل الأكثر شيوعاً في السويد فيسمّى MARD، ويتميز بظهوره المتأخر.
وقال الدكتور راشمي براساد المشرف على البحث: ""منذ العصور القديمة، عانى الأطباء من عدم تجانس مرض السكري، وقد يساعد تصنيفنا المنهجي في تخصيص العلاج وتحسين النتائج".


ووجدت الأبحاث أن ثاني أكبر مجموعة مرضى سكري في الهند هي MOD، وتتميز بالسمنة والبداية المبكرة للمرض، وتطوره بشكل خفيف نسبياً. وترتبط هذه المجموعة بالمتغيرات الجينية لنقص فيتامين B12، ولم تظهر هذه السمة في المرضى السويديين من مجموعة MOD. ويتم الحصول على فيتامين ب 12 من الأطعمة الحيوانية.


وتضمن التقسيم الفرعي مجموعتين أخريين أقل انتشاراً، هما مرض السكري المناعي الذاتي الكامن لدى البالغين LADA ويشبه السكري من النوع 1 لكنه يتأخر في الظهور. ومجموعة GAD وتتميز بالبداية المبكرة وانخفاض لإفراز الأنسولين.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
SoyTn-e1617386787309

الصداع ينذر بأمراض خطيرة

O7rl4-1-750x394

حمية غذائية تقلل خطر الوفاة من الامراض

176-110635-boxing-gloves-on-a-green-background-sbi-301984847_700x400

دراسة : الملاكمة من دون خصم تفيد مرضى باركنسون

20235411434026QZ

الولايات المتحدة تُجيز لقاحاً مضاداً لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي

الأول-من-نوعه-في-العالم.-اكتشاف-يبشر-بعلاج-لأمراض-القلب

الأول من نوعه في العالم... اكتشاف يبشر بعلاج لأمراض القلب

2022_7_10_18_31_35_3-768x512

كم مدة حفظ اللحوم في الفريزر؟.. وإليكم هذه النصيحة

أخبار متعلقة
2023_4_22_9_22_18_427 (1)

نتائجه فعالة.. ماذا يفعل الشوفان لمرضى السكري؟

aew03FHRqq

مادة غذائية شائعة تقي من الالتهابات

2020_10_27_18_47_17_224

فحص في بداية الحمل يكشف مخاطر السكري

1681766724_NYPICHPDPICT000009774901

خبراء : سوء التغذية يُسبب 14 مليون حالة سكري عالمياً

483750

دراسة : تمارين القوة تساعد على ضبط ضغط الدم الشرياني

3420561-507131113

دراسة صادمة حول فرشاة المكياج