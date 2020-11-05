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الخميس، 05-11-2020 01:02 م

تناول الخضار والفاكهة بقشورها لخسارة الوزن

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الوكيل الاخباري - من المعروف أن تناول الفواكه والخضروات مفيد جداً للصحة، لكن الخبراء يشيرون إلى أنها تصبح أكثر فائدةً في حال تم تناولها بقشورها.

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فقد لفتت دراسة حديثة إلى أن قشور الكثير من الفاكهة والخضار تحتوي على نسبة مرتفعة من الألياف ومضادات الأكسدة، وهذا يعني أنها تساهم في الحد من الشعور بالجوع، وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الأساسية، مما يؤدي الى خسارة الوزن. كما أن هذا يعود بالفائدة على عمل البكتيريا الحميدة التي تنمو في الأمعاء وتتغذّى على الألياف.


كذلك وجد بعض الباحثين أن تناول الفاكهة من دون تقشير يساهم في الحد من خطر الإصابة ببعض الأمراض، ومنها الزهايمر والسرطان.

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