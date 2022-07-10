حقائق مهمة لا تعرفينها عن الحماية من الشمس

الوكيل الإخباري - أساسيات الحماية من أشعة الشمس معروفة لدى الجميع، ونواجهها دائماً بكريم عامل الحماية العالي، وارتداء الملابس القطنية والنظارات الشمسية والقبعات.. أليس كذلك؟ لكن ما لا تعلمينه أنكِ معرضة لتأثير الشمس أثناء الجلوس بجوار النافذة!





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لذلك في هذا التقرير، سوف نكشف لكِ حقائق مثيرة للدهشة حول الحماية من أشعة الشمس، تابعي معنا وتعرفي أكثر على كيفية الحماية الصحيحة.



1. الشاشات

للإلكترونيات والمصابيح الكهربائية تأثير من أشعة الشمس، وتحتاج إلى حماية عالية، لأنها تنتج ضوء HEV، الذي يكون له تأثير خطير على الجلد والعينين، وقد يسبب التهابات شديدة، أحياناً تصل إلى المشاكل الجلدية، مثل: التصبغات والكلف.

2. الجفاف

تصيب أشعة الشمس الشديدة البشرة بالجفاف، لأنها تجفف الماء الموجود في الحاجز الواقي للجلد الذي يعد الدرع الحامية لبشرتنا، ما يسمح لأشعة الشمس بالاختراق. لذلك، عليكِ ارتداء واقٍ من الشمس يحتوي على عوامل إصلاح حاجز السد في الجلد، وهذا عادة يتكون من مثل: السيراميد، والأحماض الدهنية، والسكوالين، بجانب ضرورة تناول كميات وفيرة من الماء، والحفاظ على استخدام مرطب فعال للبشرة.

3. حماية الشفاه

جلد الشفتين مثل بقية البشرة تماماً، يحتاج إلى حماية ضد أشعة الشمس، خاصة عندما تعرفين أن الشفاه بها أعلى نسبة إصابة بسرطان الجلد، نظراً لأنها حساسة وبارزة، كما أنها أكثر عرضة للشمس والتجاعيد والخطوط الرفيعة.

لذلك، عليكِ تطبيق واقي الشمس على الشفاه أيضاً، بجانب استخدام المقشر دائماً لمساعدتها على إزالة الجلد الميت، بجانب اختيار أحمر شفاه أو ملمع يحتوي على عامل حماية أيضاً، وتذكري أن أحمر الشفاه غالبًا يصنع من الزنك والتيتانيوم، وهما مكونان يستخدمان في واقيات الشمس الفيزيائية.

4. العطر

هل تعلمين أن العطر يمكن أن يقوض حماية الجلد لنفسه من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية، لذلك عندما تكون بشرتكِ مغطاة بالعطر؛ تكون أكثر عرضة للتلف الناتج عن أشعة الشمس، ومن المفترض أن هذا هو السبب في أنك غالباً ترين نساء مصابات ببقع تصبغ مرقطة على أعناقهن وصدورهن.

لذلك، حاولي، قدر الإمكان، تقليل استخدام العطر في الصباح وأثناء أشعة الشمس الحارقة، أو تجنب وصوله للجلد، والاكتفاء برشه على الملابس فقط.

زهرة الخليج

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