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الإثنين، 17-10-2022 03:00 م

خبير يحذر من هذا المشروب قبل وبعد تناول المضاد الحيوي

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الوكيل الإخباري-تعمل المضادات الحيوية عن طريق منع العمليات الحيوية في البكتيريا أو قتل البكتيريا أو منعها من التكاثر، ويساعد هذا الجهاز المناعي الطبيعي للجسم على محاربة العدوى البكتيرية.

وتعمل المضادات الحيوية المختلفة ضد أنواع متعددة من البكتيريا، وذلك وفقا لموقع إن بي إس ميدسين وايز.

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أمراض شائعة تتطلب مضاد حيوي واخرى لا تتطلب 


نزلات البرد/ سيلان الأنف التي يسببها فيروس.. المضادات الحيوية غير مطلوبة.
التهاب الشعب الهوائية/نزلات البرد (عند الأطفال والبالغين الأصحاء) التي يسببها فيروس.. المضادات الحيوية غير مطلوبة.


السعال الديكي الذي تسببه بكتيريا.. يحتاج إلى مضادات حيوية.


فيروس الإنفلونزا.. المضادات الحيوية غير مطلوبة.


بكتيريا الحلق.. يحتاج العلاج إلى مضادات حيوية.


التهاب الحلق الفيروسي.. المضادات الحيوية غير مطلوبة.


سائل في الأذن الوسطى، والتهاب الأذن الوسطى مع إفرازات التي يسببها فيروس.. المضادات الحيوية غير مطلوبة.


عدوى المسالك البولية التي تسببها بكتيريا.. يحتاج العلاج إلى مضادات حيوية.


المشروب الصحيح مع المضاد الحيوي

 يقول الأمين العام للجمعية الألمانية للطب ‫الباطني البروفيسور أولريش فولش إن الماء يعد أفضل مشروب لتعاطي المضاد الحيوي.


وينصح فولش –في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية– بعدم تناول الحليب أو أي من منتجاته لمدة ساعتين قبل تعاطي ‫المضاد الحيوي وساعتين بعده.

الجزيرة

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