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الإثنين، 12-06-2023 01:39 م

خبيرة تغذية تنصح بتناول هذه البذور

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الوكيل الإخباري- تعتبر بذور الكتان من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، ولكن هل يمكن تناولها أثناء الدايت؟

فوائد بذور الكتان للتنحيف
في هذا الصدد، قالت الدكتورة بيرهان محسن، أخصائية التغذية العلاجية في مصر ، إن بذور الكتان طعام مثالي لمتبعي الدايت، لأنها تساعد على فقدان الوزن بفعالية كبيرة.

وأضافت بيرهان أن بذور الكتان تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساهم في الشعور بالشبع والامتلاء لساعات طويلة، مما يقلل من كمية الطعام المستهلكة على مدار اليوم.

وأوضحت خبيرة التغذية أن بذور الكتان تلعب دورًا كبيرًا في تحسين معدل الأيض، لأن قلة تناول الطعام بسبب امتلاء المعدة بأليافها يدفع الجسم إلى حرق الدهون المتراكمة به، لا سيما الموجودة في منطقة البطن، للحصول على الطاقة.

وتبلغ السعرات الحرارية في بذور الكتان حوالي 55 سعرة حرارية لكل 10 جرامًا منها، بحسب موقع "Nutritionix".

ومع ذلك، أكدت أن بذور الكتان بمفردها لن تساعد على فقدان الوزن، مشيرةً إلى أهمية تناولها ضمن نظام غذائي صحي، مع ضرورة الانتظام في ممارسة الرياضة يوميًا وشرب كمية وفيرة من الماء واحتساء المشروبات الغنية بالكافيين بدون سكر، مثل القهوة.

فوائد بذور الكتان
ولتعزيز القيمة الغذائية لبذور الكتان، أوصت بيرهان متبعي الدايت بتناولها مع الزبادي، مؤكدةً أن فقدان الوزن ليس الفائدة الوحيدة التي توفرها للجسم، بل تساهم أيضًا في:

- تقوية الجهاز المناعي.

- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

- الحد من الإصابة بمرض ألزهايمر.

- تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

- علاج الإمساك.

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الكونسلتو الطبي 

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