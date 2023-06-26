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الإثنين، 26-06-2023 12:24 م

طبيبة تكشف مضار غير متوقعة لمشروب مفيد

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الوكيل الإخباري- كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء في روسيا مخاطر غير متوقعة لمشروب صحي مفيد.

وتشير الأخصائية إلى أن تكرار شرب عصير الفواكه الطازج يؤثر سلبا في الجهاز الهضمي وحالة الكبد.

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وتقول: "دعونا نحسب. للحصول على كوب من عصير البرتقال يجب عصر برتقالتين كبيرتين أو ثلاث متوسطة الحجم. وعادة لا يأكل الإنسان هذا العدد دفعة واحدة.

 

كما أن هذا العصير خالي من الألياف الغذائية، التي تمنع وصول الغلوكوز والفركتوز إلى الدم بسرعة، وتؤثر إيجابيا في ميكروبيوم الأمعاء والأمعاء نفسها".


وتشير الخبيرة إلى أن الشخص يحصل مع كوب من العصير على شحنة من الكربوهيدرات البسيطة، ما يضر بعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والتمثيل الغذائي للكبد. لذلك فإن تناول كمية كبيرة من سكر الفركتوز مع عصير الفواكه يمكن ان يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.


ووفقا لها، يمكن أن تؤدي جرعات كبيرة من سكر الفركتوز إلى تطور متلازمة التمثيل الغذائي والسكري، وداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والنقرس.

 

روسيا اليوم

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