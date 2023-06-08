ضرر غير متوقع لتناول البيض !

الوكيل الإخباري-حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية في مصر ، من مخاطر البيض المحتملة بالنسبة للبشرة، حيث أنه يحتوي على هرمون البروجسترون المثير لحب الشباب، موضحة أن استهلاك الكثير من هذا الهرمون يُؤدي إلى حدوث خلل في مستويات الهرمونات الطبيعية في الجسم، مما يُسبب ظهور حب الشباب.

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وتابعت عبد الوهاب، أن هناك أطعمة أخرى ينصح بعدم الإفراط في تناولها بسبب مخاطرها على البشرة، لافتة إلى أن بعض المأكولات البحرية، مثل المحار والجمبري والكابوريا، غنية جدًا بعنصر اليود، لذلك يجب عدم الإكثار في تناولها لأن هذا العنصر يسبب ظهور حب الشباب.



وأردفت: "إذا كانت بشرتك في الأساس معرضة لظهور حب الشباب، فلا يجب أن تتناول المأكولات البحرية أكثر من مرتين في الشهر بدلًا من مرتين في الأسبوع".



وأكدت استشاري التغذية العلاجية، أن الوجبات السريعة من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون، وبالتالي تزيد من ظهور حب الشباب مقارنة بالأطعمة الصحية قليلة الدهون والكربوهيدرات والغنية بالبروتين.





الكونسلتو الطبي