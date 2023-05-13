طبيب يحذر: القيء خطير في هذه الحالات !

الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر، من القيء، لأنه قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض.



وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك أعراضًا إذا كانت مصاحبة للقيء، يجب على المريض الذهاب إلى الطبيب على الفور.

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وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن الأعراض التي يقصدها هي الصداع وزغللة العين، مؤكدًا أن حدوثهما مع القيء، خاصةً في الصباح، دليل على معاناة المريض من مشكلة في الجمجمة.



وأكد أن الاستفراغ قد يكون له أبعاد نفسية، مشيرًا إلى وجود مرض عقلي يجعل المريض يتقيأ ما يقرب من 20 مرة في اليوم، موضحًا أن اسمه "متلازمة القيء المتكرر".



ولتشخيص سبب القيء على وجه الدقة، أوصى موافي بفحص المخ بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية، مضيفًا: "إذا أظهرت النتائج سلامة الدماغ والجمجمة، ينبغي على المريض استشارة الأخصائي النفسي".



الكونسلتو الطبي

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